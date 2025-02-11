"Я не верю в трансфер Жедсона в "Спартак". Завтра в Турции закрывается трансферное окно, клуб не успеет приобрести замену, а Жедсон ключевой игрок центра поля. У "Бешикташа" сейчас очень консервативный президент строгих взглядов. Не думаю, что он решится на такую сделку", - приводит слова Акдемира "Евро-Футбол.Ру".
Ранее в СМИ появилась информация, что московский "Спартак" интересуется 26-летним центральным полузащитником стамбульского "Бешикташа" Жедсоном Фернандешем. Сообщалось, что португалец станет приоритетной трансферной целью красно-белых, если они не смогут заключить сделку о трансфере футболиста сборной Сербии и итальянского "Торино" Ивана Илича.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 17 млн евро. Его действующее соглашение с турецким клубом рассчитано на срок до 30 июня 2027 года.
Турецкий журналист назвал причину, почему Жедсон не перейдет из "Бешикташа" в "Спартак"
Турецкий журналист Эркан Акдемир высказался о возможном переходе в московский "Спартак" португальского полузащитника турецкого "Бешикташа" Жедсона Фернандеша.
Фото: ФК "Бешикташ"