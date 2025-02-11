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Ловчев: "Зенит" заставил "Спартак" усиливаться - красно-белые понимают, надо тратить денежки

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о работе московского "Спартака" на трансферном рынке.
Фото: ФК "Спартак"
"В последнее время "Спартак" очень серьезно работает на трансферном рынке. "Зенит" заставил их усиливаться. Петербуржцы делают дорогие трансферы, у них хорошие связи с латиноамериканским рынком. "Спартак" понимает, что тратить денежки надо", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".

Во время текущего зимнего трансферного окна состав петербургского "Зенита" в результате размена игроков с бразильским "Ботафого" пополнил вингер Луис Энрике. Приобретениями московского "Спартака" на данный момент являются вратарь московского ЦСКА Илья Помазун (за 1,5 млн евро) и нападающий афинского АЕКа Ливай Гарсия (за 20 млн евро).

По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице (39 очков), а "Спартак" располагается на одну строчку ниже (37 очков).

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