По информации источника, руководство самарского клуба предлагало пост главного тренера Сергею Игнашевичу, на этот раз специалист отказался от предложения.
"Руководство "Крыльев" снова рассматривает вариант с отставкой Осинькина и подбирает кандидатов. Главные лица клуба на днях провели встречу с Сергеем Гуренко. А Руслану Пименову предложен пост спортивного директора, который уже общался с Осинькиным на предмет возможной отставки", - сообщает источник "Чемпионата".
После 18-ти сыгранных туров самарские "Крылья Советов" располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 18-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России самарцы сыграют на выезде с "Краснодаром", который лидирует в турнирной таблице. Самарцы вылетели из розыгрыша Кубка России, заняв последнее место на групповом этапе.
Ранее сообщалось, что руководство клуба может отправить в отставку с поста главного тренера Игоря Осинькина, если команда по итогам сезона не войдет в топ-8 чемпионата России. Одним из главных кандидатов на пост главного тренера назывался Сергей Игнашевич, который ранее работал в калининградской "Балтике". Под руководством Игнашевича калининградцы стали серебряными призерами Кубка России.
"Чемпионат": "Крылья Советов" вновь хотят отправить в отставку Осинькина. Игнашевич отказался занять его место
Руководство самарских "Крыльев Советов" хочет отправить в отставку Игоря Осинькина с поста главного тренера.
Фото: ФК "Крылья Советов"