«Прекрасно, что в «Спартаке» возобновится связка Барко-Солари. Я рад за них обоих. Мы все знаем, что южноамериканцы иногда играют хорошо, а иногда им надоедает играть хорошо или играть вообще. Что касается Солари, на мой взгляд, по меркам чемпионата России — это очень хорошее и интересное приобретение. Всё будет зависеть от того, насколько комфортно он будет себя чувствовать в России», — цитирует Стогниенко «Чемпионат».
Солари и Барко были товарищами по команде в «Ривер Плейте». Они провели на поле 71 встречу в Аргентине. Вместе с командой они добились значимых успехов, включая победы в чемпионате и Суперкубке страны, а также завоевание «Трофея чемпионов».
Уже 19 февраля Солари может дебютировать за «Спартак» в товарищеском матче против московского «Торпедо».
Стогниенко — о покупке Солари: по меркам чемпионата России — это очень хорошее приобретение
Российский комментатор Владимир Стогниенко прокомментировал переход Пабло Солари в «Спартак» и его возможную связку с Эсекьелем Барко, с которым он уже играл в Аргентине.
Фото: ФК "Спартак"