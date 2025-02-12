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Пименов - один из кандидатов на руководящую должность в "Крыльях Советов"

Экс-футболист сборной России Руслан Пименов сообщил о своем уходе из "Орла".
Фото: ФК "Орел"
"Это правда, что я ушел из "Орла". С "Альфа-Банком" ведем еще переговоры для "Орла". По "Крыльям" я — один из кандидатов", - приводит слова Пименова "СЭ".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Руслан Пименов может стать заместителем генерального директора "Крыльев Советов".

С сентября прошлого года Пименов занимал должность заместителя директора по спортивной работе в футбольном клубе "Орел". Также 43-летний экс-форвард сборной России был послом РФС и работал экспертом на телеканале "Матч ТВ".

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