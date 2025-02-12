"Это правда, что я ушел из "Орла". С "Альфа-Банком" ведем еще переговоры для "Орла". По "Крыльям" я — один из кандидатов", - приводит слова Пименова "СЭ".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Руслан Пименов может стать заместителем генерального директора "Крыльев Советов".
С сентября прошлого года Пименов занимал должность заместителя директора по спортивной работе в футбольном клубе "Орел". Также 43-летний экс-форвард сборной России был послом РФС и работал экспертом на телеканале "Матч ТВ".
Пименов - один из кандидатов на руководящую должность в "Крыльях Советов"
Экс-футболист сборной России Руслан Пименов сообщил о своем уходе из "Орла".
Фото: ФК "Орел"