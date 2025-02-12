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"СЭ": "Ботафого" продолжает переговоры с "Динамо" по Бителло

"Ботафого" и "Динамо" еще обсуждают возможный трансфер Бителло.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, "Ботафого" и московское "Динамо" продолжают переговоры о возможном переходе атакуюущего полузащитника бело-голубых Бителло. Сообщается, что на данный момент стороны не достигли согласия.

Напомним, к старту зимних тренировочных сборов, которые стартовали 13 января, бразилец не вернулся в расположение "Динамо". Он присоединился к команде только 26 января.

Бителло играет в России с осени 2023 года. В этом сезоне хавбек отметился одним забитым голом и десятью результативными передачами в 21 матче за столичную команду в чемпионате и Кубке России.

Источник: "СЭ"

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