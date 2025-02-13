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"СЭ": трансфер защитника ЦСКА Роши в "Гремио" маловероятен

Виллиан Роша вряд ли покинет ЦСКА этой зимой.
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, трансфер центрального защитника московского ЦСКА Виллиана Роши в "Гремио" этой зимой маловероятен.

"Виллиан - важный игрок ЦСКА. А переход Роши в "Гремио" будет сложно осуществить, потому что трансферное окно в Бразилии закроется завтра", - цитирует слова источника, близкого к игроку, "СЭ".

30-летний бразилец играет за российский клуб с осени 2022 года. Действующее трудовое соглашение футболиста с "армейцами" рассчитано до лета 2027 года и включает опцией продления еще на один сезон. В текущем сезоне Роша записал на свой счет три голевые передачи в 15 матчах за ЦСКА в чемпионате и Кубке России.

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