По информации источника, трансфер центрального защитника московского ЦСКА Виллиана Роши в "Гремио" этой зимой маловероятен.
"Виллиан - важный игрок ЦСКА. А переход Роши в "Гремио" будет сложно осуществить, потому что трансферное окно в Бразилии закроется завтра", - цитирует слова источника, близкого к игроку, "СЭ".
30-летний бразилец играет за российский клуб с осени 2022 года. Действующее трудовое соглашение футболиста с "армейцами" рассчитано до лета 2027 года и включает опцией продления еще на один сезон. В текущем сезоне Роша записал на свой счет три голевые передачи в 15 матчах за ЦСКА в чемпионате и Кубке России.
"СЭ": трансфер защитника ЦСКА Роши в "Гремио" маловероятен
Виллиан Роша вряд ли покинет ЦСКА этой зимой.
Фото: ПФК ЦСКА