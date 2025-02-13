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Ороз: раньше, как и все, думал, что в России бегают медведи и пьют водку

Защитник "Крыльев Советов" Доминик Ороз рассказал, какие у него были ожидания от России.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Поскольку раньше никогда в России не бывал, как и все, считал, что здесь бегают медведи и пьют водку, да. Я не боялся сюда ехать, нет. И когда приехал, все оказалось иначе", - цитирует Ороза "РБ Спорт".

Доминик Ороз, играющий на позиции центрального защитника, выступает за "Крылья Советов" с лета прошлого года. В Россию 24-летний хорват перебрался из нидерландского "Витесса". Контракт футболиста рассчитан до конца июня 2027 года. В составе самарской команды Ороз принял участие в пяти матчах в РПЛ и Кубке России, в которых провел на поле 408 минут и отметился двумя забитыми голами.

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