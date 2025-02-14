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Тимощук: перед этой версией "Зенита" ставилась бы задача выхода в плей-офф Лиги чемпионов

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказал мнение, что его команда могла бы претендовать на выход в плей-офф Лиги чемпионов, если бы не отстранение российских клубов от еврокубков.
Фото: ФК "Зенит"
«Зенит» показал хороший футбол в первом тайме со «Спартаком», потом играли по счёту. До конца мы ещё не усилили те позиции, которые бы хотели, не создали конкуренцию каждому игроку в команде.

Думаю, если бы мы сейчас играли в Лиге чемпионов, перед этой версией «Зенита» ставилась бы задача выхода в плей-офф», — заявил Тимощук «Чемпионату».

«Зенит» стал обладателем Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги, победив в финале «Спартак» со счётом 3:0.

После 18 туров в Российской Премьер-Лиге «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Он уступает лидирующему «Краснодару» только по дополнительным показателям.

Сегодня, 14 февраля, «Зенит» проведёт ещё один товарищеский матч на зимних сборах, встречаясь с «Уралом».

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