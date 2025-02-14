Сообщается, что хавбек желает продолжить карьеру в команде из Санкт-Петербурга и пытается донести эту позицию до руководства петербургского клуба. При этом жена и сын 25-летнего игрока уже прилетели в Абу-Даби, где "Зенит" проводит сбор перед возобновлением сезона, и ожидают окончательного решения по сделке.
Ранее появилась информация о том, что "Брага" отказалась от трансфера футболиста в "Зенит" за 15 млн евро + 5 млн евро бонуса из-за опасений неполучения денег от петербургского клуба в результате действия антиросийских санкций.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Саласар лично договаривается с "Брагой" о переходе в "Зенит"
По информации СМИ, уругвайский полузащитник "Браги" Родриго Саласар сейчас находится в Португалии, где лично договаривается с клубом о переходе в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Брага"