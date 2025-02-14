Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
23:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Болонья
22:45
ТориноНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аугсбург
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Брест
22:45
ОсерНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
3 - 1 3 1
УралЗавершен
Химки
2 - 0 2 0
КайратЗавершен
Рубин
1 - 4 1 4
КНДРЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
НасафЗавершен

"СЭ": Саласар лично договаривается с "Брагой" о переходе в "Зенит"

По информации СМИ, уругвайский полузащитник "Браги" Родриго Саласар сейчас находится в Португалии, где лично договаривается с клубом о переходе в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Брага"
Сообщается, что хавбек желает продолжить карьеру в команде из Санкт-Петербурга и пытается донести эту позицию до руководства петербургского клуба. При этом жена и сын 25-летнего игрока уже прилетели в Абу-Даби, где "Зенит" проводит сбор перед возобновлением сезона, и ожидают окончательного решения по сделке.

Ранее появилась информация о том, что "Брага" отказалась от трансфера футболиста в "Зенит" за 15 млн евро + 5 млн евро бонуса из-за опасений неполучения денег от петербургского клуба в результате действия антиросийских санкций.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится