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Стали известны условия, при которых "Динамо" продлит контракт с Личкой

СМИ рассказали о формате контракта, который главный тренер московского "Динамо" Марцел Лички летом 2023 года заключил с футбольным клубом.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Сообщается, что контакт был подписан по схеме "1+1+1". При этом продление его действия на каждый новый год предусматривалось при выполнении одного из условий — попадания команды в топ-3 таблицы Российской Премьер-Лиги по итогам сезона или победы в Кубке России. Если одно из этих условий выполнено, то для продления контракта достаточно желания хотя бы одной стороны.

После сезона-2023/24 договор был пролонгирован, так как "Динамо" завоевало бронзовые медали чемпионата России. В текущем сезоне бело-голубые после 18-го тура с 35-ю очками занимают четвёртое место (отставание от третьего места составляет 2 очка, а от первого места - 4 очка).

Источник: "РБ Спорт"

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