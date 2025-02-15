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Лука Джорджевич: возвращение в Россию может быть хорошим вариантом для меня

Нападающий Лука Джорджевич признался, что ему поступало предложение из чемпионата России.
Фото: ФК "Сочи"
- Конечно, я рассматриваю возвращение в Россию, это могло бы быть [хорошим] вариантом для меня. Ко мне был интерес из России, но в итоге я не смог принять это предложение. Название клуба раскрывать не буду. В данный момент жду новых предложений.

Лука Джорджевич, играющий на позиции центрального нападающего, играл в России за такие команды, как "Зенит", "Арсенал" из Тулы, московский "Локомотив" и "Сочи". Последним его клубом стала кипрская "Кармиотисса", за которую он провел 15 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 30-летнего черногорского форварда в 300 тысяч евро.

Источник: "РБ Спорт"

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