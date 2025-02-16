"Карпин — хороший тренер, окружён хорошими специалистами. Он всё понимает и знает. Почему ему не оказаться в "Динамо"? Если Личка не справится, то его замена вполне возможна. Зачем клубу искать непонятную кандидатуру, когда есть человек, который хочет жить в Москве. Карпин много отдал "Ростову". Он относится к числу тех тренеров, которые со средними футболистами достигают максимальных результатов", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".
Ранее в телеграм-каналах была опубликована информация, согласно которой главный тренер футбольного клуба "Ростов" и сборной России по футболу Валерий Карпин рассматривается в качестве кандидата для замены чешского специалиста Марцела Лички на посту наставника московского "Динамо".
Карпин работает в "Ростове" с декабря 2017 года. За это время наивысшим достижением ростовчан стало четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23. В текущем сезоне "Ростов" после 18-го тура РПЛ с 26-ю очками занимает седьмое место.
Червиченко: почему Карпину не оказаться в "Динамо"? Он хороший тренер и хочет жить в Москве
Бывший владелец московского "Спартака" Андрей Червиченко поделился своим мнением о возможном назначении главным тренером московского "Динамо" Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"