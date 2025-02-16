Сообщается, что 15 февраля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь остановил процесс приватизации 25,99% акций футбольного клуба "Ростов". Если бы этот процесс был доведен до конца, то с высокой долей вероятности "Ростов" перешёл бы под контроль президента клуба Арташеса Арутюнянца, который уже владеет 42% акций. Т.е. клуб из государственного стал бы частным.
Решение об остановке процесса приватизации может быть вызвано попыткой предпринимателя Ивана Саввиди и связанных с ним структур взять управление "Ростовом" на себя.
Саввиди ранее уже руководил "Ростовом", но в 2017 году перестал иметь отношение к нему - тогда президентом футбольного клуба стал Арташес Арутюнянц.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Саввиди пытается взять на себя управление "Ростовом"
По информации СМИ, владелец греческого ПАОКа, предприниматель Иван Саввиди пытается взять на себя управление футбольным клубом "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"