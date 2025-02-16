"Считаю, что до конца сезона отставка Осинькина невозможна, у меня такое мнение. Конечно, все может быть. Если команда проиграет семь матчей подряд, условно. То тогда, наверное, все может быть. Я думаю, что этого не случится. Игорь Витальевич отработает до конца сезона, оставит команду в РПЛ, может быть даже займет восьмое место, переподпишет контракт еще лет на пять и «Крылья Советов» будут процветать", - приводит слова Ларина "РБ Спорт".
Игорь Осинькин занимает пост главного тренера самарского футбольного клуба "Крылья Советов" с 28 июля 2020 года. Под его руководством волжане в сезоне-2020/21 стали победителями Первенства ФНЛ и финалистами Кубка России.
В текущем сезоне "Крылья Советов" под руководством 59-летнего специалиста в 18 матчах чемпионата России набрали 18 очков, которые позволяют команде сейчас занимать десятое место в турнирной таблице. Кроме того, самарцы прекратили своё участие в розыгрыше Кубка России на стадии группового этапа Пути РПЛ.
Николай Ларин оценил возможность отставки Осинькина в "Крыльях Советов"
Бывший директор академии "Чертаново" Николай Ларин оценил возможность отставки главного тренера самарских "Крыльев Советов" Игоря Осинькина.
Фото: ФК "Крылья Советов"