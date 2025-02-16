Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лестер
0 - 2 0 2
АрсеналЗавершен
Фулхэм
2 - 1 2 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Астон Вилла
1 - 1 1 1
ИпсвичЗавершен
Вест Хэм
0 - 1 0 1
БрентфордЗавершен
Саутгемптон
1 - 3 1 3
БорнмутЗавершен
Манчестер Сити
4 - 0 4 0
НьюкаслЗавершен
Кристал Пэлас
1 - 2 1 2
ЭвертонЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
3 - 3 3 3
АлавесЗавершен
Осасуна
1 - 1 1 1
Реал МадридЗавершен
Атлетико
1 - 1 1 1
СельтаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аталанта
0 - 0 0 0
КальяриЗавершен
Лацио
2 - 2 2 2
НаполиЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
0 - 1 0 1
ФрайбургЗавершен
Бохум
2 - 0 2 0
Боруссия ДЗавершен
Унион
1 - 2 1 2
Боруссия МЗавершен
Штутгарт
1 - 2 1 2
ВольфсбургЗавершен
Байер
0 - 0 0 0
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Марсель
5 - 1 5 1
Сент-ЭтьенЗавершен
Монако
7 - 1 7 1
НантЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
0 - 2 0 2
ДинамоЗавершен
Нижний Новгород
1 - 1 1 1
ЕнисейЗавершен
Локомотив
6 - 1 6 1
Динамо СамаркандЗавершен

Николай Ларин оценил возможность отставки Осинькина в "Крыльях Советов"

Бывший директор академии "Чертаново" Николай Ларин оценил возможность отставки главного тренера самарских "Крыльев Советов" Игоря Осинькина.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Считаю, что до конца сезона отставка Осинькина невозможна, у меня такое мнение. Конечно, все может быть. Если команда проиграет семь матчей подряд, условно. То тогда, наверное, все может быть. Я думаю, что этого не случится. Игорь Витальевич отработает до конца сезона, оставит команду в РПЛ, может быть даже займет восьмое место, переподпишет контракт еще лет на пять и «Крылья Советов» будут процветать", - приводит слова Ларина "РБ Спорт".

Игорь Осинькин занимает пост главного тренера самарского футбольного клуба "Крылья Советов" с 28 июля 2020 года. Под его руководством волжане в сезоне-2020/21 стали победителями Первенства ФНЛ и финалистами Кубка России.

В текущем сезоне "Крылья Советов" под руководством 59-летнего специалиста в 18 матчах чемпионата России набрали 18 очков, которые позволяют команде сейчас занимать десятое место в турнирной таблице. Кроме того, самарцы прекратили своё участие в розыгрыше Кубка России на стадии группового этапа Пути РПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится