"Вторая команда — неплохой старт тренерской карьеры, позволяющий получить хорошую подготовку. Комбаров — открытый человек, у него должно получиться. Главное — получать практику и набираться опыта, поскольку тренировать — совсем не то же самое, что самому играть в футбол", - приводит слова Рианчо "ВсеПроСпорт".
Бывший футболист "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров занимает должность главного тренера футбольного клуба "Спартак-2" с 19 января 2024 года. По итогам сезона команда под руководством 38-летнего специалиста в группе 2 дивизиона "Б" Второй лиги заняла второе место. 15 февраля 2025 года в СМИ появилась информация о том, что Комбаров продлил срок действия контракта до конца 2025 года.
Рианчо: у Комбарова должно получиться на посту главного тренера "Спартака-2"
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о работе Дмитрия Комбарова в качестве наставника второй команды московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"