Аршавин: Илич не пригодится "Спартаку" в борьбе за чемпионство этой весной

«Если сообщения о том, что Илич не сможет нормально тренироваться как минимум до апреля верны, то он, очевидно, не пригодится «Спартаку» в режиме «здесь и сейчас», чтобы включиться в борьбу за чемпионство этой весной. С другой стороны, если руководство рассматривает его как одного из лидеров команды на долгий срок, с перспективной в несколько лет, то трансфер нормальный. Здесь вопрос не денег, а целей», — заявил Аршавин «ВсеПроСпорт».
Илич играет за «Торино» с июля 2023 года. Он перешёл в этот клуб из «Вероны» за 16,5 миллионов евро. В составе новой команды он провёл 61 матч, в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.
Сейчас Илич проходит лечение от травмы, и пока неизвестно, когда он вернётся на поле.
Трансферное окно в Российской Премьер-Лиге открыто до 20 февраля.