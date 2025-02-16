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Мостовой поддержал идею ухода Макарова из "Динамо" в Турцию

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника «Динамо» Дениса Макарова в турецкие клубы.
Фото: ФК "Динамо"
«Если уйдет — правильно сделает. Если там будет игровое время. Парень молодой, еще много лет футбола. Турция – прекрасная страна для футбола, там все для этого есть. С другой стороны, «Динамо» тоже понимает, что человек всегда может выйти на замену, а тут уйдет, значит, надо кого-то искать», — цитирует Мостового «ВсеПроСпорт».

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют клубы Суперлиги «Гезтепе» и «Эюпспор».

Макаров стал игроком «Динамо» летом 2021 года, перейдя из «Рубина» за 7,5 миллионов евро. В текущем сезоне он провёл 6 матчей в Российской Премьер-Лиге, где забил 1 гол, а также 7 матчей в Кубке России, в которых забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.

По оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 26-летнего полузащитника составляет 1,8 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

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