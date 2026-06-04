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"Ливерпуль" объявил имя нового главного тренера

"Ливерпуль" объявил о назначении Андони Ираолы новым главным тренером команды.
Фото: Getty Images
Информация о приходе испанского специалиста была подтверждена на официальном сайте клуба.

Ранее СМИ сообщали, что стороны согласовали двухлетний контракт. На этом посту Ираола сменил Арне Слота, об уходе которого мерсисайдцы сообщили в конце мая. До назначения в "Ливерпуль" тренер работал в "Борнмуте".

В минувшем сезоне АПЛ "Борнмут" с 57 очками финишировал на шестой строчке в таблице. "Ливерпуль" же занял пятую позицию, набрав 60 баллов.

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