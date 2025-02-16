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"Ахмат" может пополнить состав защитником "Урала" Гогличидзе

Лео Гогличидзе может перебраться в Грозный.
Фото: ФК "Урал"
По информации источника, левый крайний защитник "Урала" Лео Гогличидзе может перейти в "Ахмат". Сообщается, что стороны ведут переговоры, а сам 27-летний игрок уже прибыл в расположение грозненской команды на сборах в Турции.

Гогличидзе - воспитанник Академии "Краснодара". В составе "Урала" он выступает с 2022 года. Нынешний контракт футболиста с екатеринбуржцами истекает этим летом. В текущем сезоне защитник провел 22 матча в Первой лиге и Кубке России, забил один мяч и сделал две голевые передачи на партнеров.

Источник: Legalbet

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