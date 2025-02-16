Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
2 - 1 2 1
ВулверхэмптонЗавершен
Тоттенхэм
1 - 0 1 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
1 - 1 1 1
АтлетикЗавершен
Вальядолид
0 - 4 0 4
СевильяЗавершен
Мальорка
3 - 1 3 1
Лас-ПальмасЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фиорентина
0 - 2 0 2
КомоЗавершен
Монца
0 - 0 0 0
ЛеччеЗавершен
Удинезе
3 - 0 3 0
ЭмполиЗавершен
Парма
0 - 1 0 1
РомаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
1 - 3 1 3
ХоффенхаймЗавершен
Айнтрахт
3 - 1 3 1
ХольштайнЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
1 - 4 1 4
ЛионЗавершен
Ланс
0 - 2 0 2
СтрасбургЗавершен
Гавр
1 - 3 1 3
НиццаЗавершен
Реймс
0 - 1 0 1
АнжеЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
1 - 0 1 0
Кызыл-ЖарЗавершен
Крылья Советов
3 - 0 3 0
ТоболЗавершен
Ахмат
1 - 0 1 0
Динамо МхЗавершен

Борис Игнатьев: пока приобретения "Спартака" оправдывают себя

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил трансферную компанию московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Уверен, что все взоры руководства клуба направлены на первое место, на серьезную конкуренцию с "Зенитом" и "Краснодаром". Потраченные деньги говорят о том, что клуб ничего не жалеет для достижения своих целей. Наверное, это хорошо. Пока приобретения "Спартака" оправдывают себя", - приводит слова Игнатьева "Евро-Футбол.Ру".

В рамках зимнего трансферного окна 2025 года состав московского "Спартака" пополнили аргентинский вингер "Ривер Плейт" Пабло Солари (10 млн евро), тринидадский нападающий афинского АЕКа Ливай Гарсия (18,7 млн евро) и вратарь московского ЦСКА Илья Помазун (1,2 млн евро).

После 18-го тура текущего сезона РПЛ "Спартак" с 37-ю очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от "Краснодара" и "Зенита" на 2 очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится