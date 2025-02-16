"Уверен, что все взоры руководства клуба направлены на первое место, на серьезную конкуренцию с "Зенитом" и "Краснодаром". Потраченные деньги говорят о том, что клуб ничего не жалеет для достижения своих целей. Наверное, это хорошо. Пока приобретения "Спартака" оправдывают себя", - приводит слова Игнатьева "Евро-Футбол.Ру".
В рамках зимнего трансферного окна 2025 года состав московского "Спартака" пополнили аргентинский вингер "Ривер Плейт" Пабло Солари (10 млн евро), тринидадский нападающий афинского АЕКа Ливай Гарсия (18,7 млн евро) и вратарь московского ЦСКА Илья Помазун (1,2 млн евро).
После 18-го тура текущего сезона РПЛ "Спартак" с 37-ю очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от "Краснодара" и "Зенита" на 2 очка.
Борис Игнатьев: пока приобретения "Спартака" оправдывают себя
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил трансферную компанию московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"