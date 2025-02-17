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Агент назвал ложью информацию об интересе "Васко да Гама" к вингеру "Зенита" Педро

Агент нападающего "Зенита" Педро Луис Фернандо Гарсия прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны "Васко да Гама".
Фото: телеграм-канал ФК "Зенит"
"Это ложь, что "Васко да Гама" интересуется Педро", - приводит слова агента "Чемпионат".

Ранее сообщалось о том, что руководство "Васко да Гама" обратило внимание на форварда "Зенита" Педро после его выступления на молодежном чемпионате Южной Америки, где он в качестве капитана помог сборной Бразилии стать чемпионом.

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