"Это ложь, что "Васко да Гама" интересуется Педро", - приводит слова агента "Чемпионат".
Ранее сообщалось о том, что руководство "Васко да Гама" обратило внимание на форварда "Зенита" Педро после его выступления на молодежном чемпионате Южной Америки, где он в качестве капитана помог сборной Бразилии стать чемпионом.
Агент назвал ложью информацию об интересе "Васко да Гама" к вингеру "Зенита" Педро
Агент нападающего "Зенита" Педро Луис Фернандо Гарсия прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны "Васко да Гама".
Фото: телеграм-канал ФК "Зенит"