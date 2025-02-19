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Селюк - о трансферах "Спартака": это просто выброшенные деньги, у них была нормальная команда

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о трансферной политике московского "Спартака" по ходу зимнего трансферного окна.
Фото: ФК "Спартак"
"Это просто выброшенные деньги. У них была нормальная команда. Если бы не было зимней паузы, "Спартак" шёл бы на первом месте. Этими вкраплениями разрушат то, что создалось. Практически в каждой игре "Спартак" забивал по три мяча. Поэтому не понимаю зачем нужны были вот эти излишки?", - приводит слова Селюка Metaratings.

По ходу зимнего трансферного окна 2025 года московский "Спартак" оформил три приобретения: были выкуплены аргентинский вингер "Ривер Плейт" Пабло Солари (по информации СМИ, за 10 млн евро), тринидадский нападающий греческого АЕКа Ливай Гарсия (за 18,7 млн евро), голкипер московского ЦСКА Илья Помазун (за 1,2 млн евро).

После 18-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги "Спартак" с 37-ю очками занимает третье место в турнирной таблице, отставая от "Краснодара" и "Зенита" на 2 очка.

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