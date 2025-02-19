"Я бы не отпускал Зорина в "Ахмат". Даниил может заменить Барко, он тонкий футболист. Руководство учитывало то, что ему будет не хватать игрового времени. Аренда Зорина в "Ахмат" оправдана. Надеюсь, Даниил там окрепнет и будет готов с нового сезона играть в "Спартаке". Зорин — это будущее "Спартака"? Да, но в команде было много таких футболистов. Учитывая, какой характер у Даниила, он заслуживает эти слова", - приводит слова Шавло "РБ Спорт".
Ранее генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров заявил, что 19 февраля атакующий полузащитник московского "Спартака" Даниил Зорин прибудет в расположение чеченского клуба в рамках достигнутого соглашения об аренде футболиста до конца текущего сезона без права выкупа.
В текущем сезоне хавбек в составе "Спартака" принял участие в 10 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 700 тысяч евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Шавло: не отпускал бы Зорина в "Ахмат", он — будущее "Спартака" и может заменить Барко
Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло поделился своим мнением о переходе полузащитника московского клуба Даниила Зорина в грозненский "Ахмат" на правах аренды.
Фото: ФК "Спартак"