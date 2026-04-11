В руководстве "Динамо" высказались о возможном назначении Федотова

Председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев высказался о слухах про назначение Владимира Федотова главным тренером клуба.
Фото: ФК "Динамо"
Александр Ивлев заявил, что не стоит обращать внимание на информацию о возможном назначении Владимира Федотова в клуб.

"Меня сильно удивила информация в СМИ о Владимире Федотове в "Динамо". Являясь частью футбольной экосистемы, я вижу, как часто происходят новостные вбросы, не имеющие под собой никакой основы. Понятно, что кто-то хочет использовать ту или иную ситуацию в свою пользу, но я прошу не обращать на это внимания", - сказал Ивлев "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что московское "Динамо" будет вести переговоры с Владимиром Федотовым после завершения текущего сезона.

Главным тренером бело-голубых является Ролан Гусев, он занял этот пост в конце декабря 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 12 матчей, одержала 5 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца июня 2026 года.

