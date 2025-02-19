"Зенит", "Спартак". И что-то мне подсказывает, что хороший спурт будет у ЦСКА. Я думаю, что "Краснодар" не будет в тройке. Я так вижу. Но я говорю, хороший спурт может быть у ЦСКА. Ну вот ЦСКА точно будет в пятёрке. Либо "Динамо", либо "Локомотив" они подвинут. "Краснодар" может быть четвёртым. "Спартак", скорее всего, вторым. Третьим давай будет ЦСКА", - приводит слова Генича "Чемпионат".
После 18-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги промежуточным лидером является футбольный клуб "Краснодар", который имеет в своём активе 39 очков. Такое же количество очков набрал действующий чемпион страны, петербургский "Зенит". Тройку лидеров на данный момент замыкает московский "Спартак", который в первой части сезона набрал 37 очков.
Четвёртое место сейчас занимает московское "Динамо" (35 очков), пятое место - московский "Локомотив" (35 очков), шестое место - московский ЦСКА (31 очко).
Генич: "Краснодар" не будет в тройке по итогам сезона РПЛ
Футбольный комментатор Константин Генич поделился своим мнением, каким окажется топ-3 Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/25.
Фото: ФК "Краснодар"