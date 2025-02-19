"Если бы клуб был намерен бороться за первое место, то, конечно, нужны были бы усиления. Вот "Зенит" и "Спартак" покупают же игроков. А в сравнении с "Динамо" и ЦСКА состав у "Локо" примерно такой же. То есть только две команды тратят больше. Но а зачем? Лиги Чемпионов сейчас нет, затраты эти отбить невозможно на призовых. Ради победы в чемпионате России брать долги нужно что ли?", - приводит слова Сенникова "Спорт День за Днем".
По итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" под руководством тренерского штаба во главе с отечественным специалистом Михаилом Галактионовым в 18 матчах набрал 35 очков (11 побед, 2 ничьи, 5 поражений, разница мячей 33:26), которые позволяют команде на данный момент занимать пятое место в турнирной таблице.
Отставание "железнодорожников" от третьего места составляет два очка, а от первого места - четыре очка.
Сенников - об отсутствии трансферов у "Локомотива": ради победы в РПЛ брать долги нужно что ли?
Бывший защитник московского "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался о зимней трансферной кампании "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"