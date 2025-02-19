"Прекрасный футболист, который играл в великих клубах. Конечно, сегодня он уже в возрасте, но, во-первых, болельщики получают огромное удовольствие, видя его на поле, во-вторых, он проявляет себя очень хорошо", - приводит слова Гинера "РИА Новости".
Полузащитник Миралем Пьянич выступает за московский ЦСКА с сентября 2024 года. Действующее соглашение 34-летнего футболиста рассчитано на срок до конца текущего сезона с возможностью его продления на ещё один год.
В текущем сезоне боснийский хавбек в составе "армейского" клуба в общей сложности принял участие в 11 официальных матчах, в которых отдал 1 голевую передачу и получил 2 жёлтые карточки.
Гинер: болельщики получают огромное удовольствие, видя Пьянича на поле
Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о боснийском полузащитнике московском клубе Миралеме Пьяниче.
Фото: ПФК ЦСКА