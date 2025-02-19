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Агент Кандревы: мы были готовы рассмотреть варианты из чемпионата России, но нам никто не звонил

Федерико Пасторелло агент итальянского полузащитника Антонио Кандревы сообщил, что футболист был готов рассматривать предложения из Российской Премьер-Лиги, однако таковых не поступило.

Фото: IMAGO
«Мы были готовы рассмотреть варианты из чемпионата России, но нам никто не звонил. Предложений из России не получали», — заявил агент игрока Metaratings.

Антонио Кандрева, 37-летний итальянский полузащитник, в настоящее время находится в статусе свободного агента. Его последняя игра состоялась в мае 2024 года, когда он выступал за «Салернитану» в матче против «Милана» в рамках 38-го тура Серии А. По оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 600 тысяч евро.

В своем последнем сезоне Антонио провел 35 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. Ранее он выступал за такие команды, как «Интер», «Лацио» и «Сампдория».

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