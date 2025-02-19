"Это правда, что Пуси может перейти в "Факел". Сейчас клубы ведут между собой общение и пытаются договориться о переходе в Россию. На данный момент идут официальные процедуры между "Факелом" и "Шамахы", поэтому большего сказать не могу", - цитирует агента Sport24.
В текущем сезоне Белайди Пуси провел за азербайджанский "Шамахы" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 5 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего форварда в 450 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца этого сезона.
После 18-ти сыгранных туров воронежский "Факел" располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 14-ю набранными очками. В 19-м туре РПЛ воронежцы сыграют на выезде с подмосковными "Химками".
Агент Пуси: это правда, что Пуси может перейти в "Факел"
Футбольный агент Дионис Дердовски, представляющий интересы нападающего "Шамахы" Белайди Пуси, высказался о возможном переходе игрока в "Факел".
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