"Руководство футбольного клуба "Зенит" правильно распоряжается деньгами. Они берут игроков, которые потом становятся дороже. "Зенит" ведь всех ведущих футболистов в итоге продал дороже, чем взял. Отдельные наши команды в плане трансферов делают то же самое. Это создает интерес к нашему чемпионату и подогревает внимание зрителей. Помните, какой сильной была лига, когда в "Зените", например, играл Халк, а в "Локомотиве" Фернандеш и Фарфан", - приводит слова Сёмина "РИА Новости".
В рамках зимнего трансферного окна 2025 года петербургский "Зенит" по состоянию на 19 февраля провёл размен игроков с бразильским "Ботафого", в результате которого российскую команду пополнил вингер Луис Энрике, а в клуб из Рио-де-Жанейро сейчас отправился Артур, а в июне туда перейдёт Вендел. Также была достигнута договоренность с катарским клубом "Аль-Садд" о продаже хавбека Клаудиньо за 20 млн евро.
Кроме того, сине-бело-голубые арендовали у турецкого "Фенербахче" сербского защитника Огнена Мимовича и вернули из аренды в сербской "Црвене Звезде" словенского защитника Ваню Дркушича. Ещё из аренды в бразильском "Гремио" вернулся полузащитник Ду Кейрос.
Юрий Сёмин похвалил руководство "Зенита" за трансферную политику клуба
Бывший главный тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Сёмин высказался о трансферной политике, которую проводит петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"