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РБ Спорт: "Ростов" и "Динамо" сегодня завершат сделку по Глебову

20 февраля «Ростов» и «Динамо» окончательно договорятся по переходу полузащитника Данила Глебова.
Фото: ФК "Ростов"
По информации «РБ Спорт» переговоры между клубами были завершены накануне вечером. Сумма трансфера может составить 9 миллионов евро, из которых 7 миллионов — это гарантированные выплаты. Первый платеж составит 5 млн евро, а 2 млн — будут выплачены летом. Дополнительно «Ростов» получит еще миллион евро, если Глебов сыграет определенное количество матчей за «Динамо», и еще миллион — при условии победы «Динамо» в чемпионате или Кубке страны.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги и 6 встречах в рамках Кубка России. За это время он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. По оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.

После 18 туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков. «Ростов» располагается на седьмой позиции с 26 очками.

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