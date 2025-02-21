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РФС: договор Зделара с"Зенитом" был зарегистрирован за 2 минуты до полуночи

В службе коммуникаций Российского футбольного союза прокомментировали регистрацию трудового договора полузащитника Саши Зделара с петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"Согласно регламенту РФС по статусу и переходам футболистов, условием для внесения игрока в заявку соревнования является регистрация игрока за клуб в электронной системе РФСЦП в течение регистрационного периода. Трудовой договор футболиста Саши Зделара с футбольным клубом "Зенит" был зарегистрирован в РФСЦП в 23 часа 58 минут 20 февраля, то есть до истечения сроков зимнего трансферного окна", - приводит слова представителя службы коммуникаций РФС "Матч ТВ".

21 февраля петербургский "Зенит" объявил о подписании контракта с полузащитником сборной Сербии Сашей Зделаром. Заключенное соглашение рассчитано на срок до 30 июня 2026 года. По информации СМИ, сине-бело-голубые заплатили московскому ЦСКА за переход 29-летнего футболиста 1,3 миллион евро с возможностью получения в будущем ещё 400 тысяч евро в виде бонусов.

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