"У Уткина в планах после окончания сезона вернуться в "Ростов". Мы надеемся, что он проведёт хороший остаток сезона в "Ахмате" и поможет команде сохранить прописку в РПЛ", - цитирует агента Metaratings.
Даниил Уткин перешел в грозненский "Ахмат" из "Ростова" в летнее трансферное окно на правах аренды до конца этого сезона. Полузащитник провел за грозненцев во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 1 забитый мяч и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 3,5 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров грозненский клуб занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России с 13-ю набранными очками.
Агент Уткина: у Даниила в планах после окончания сезона вернуться в "Ростов"
Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника "Ахмата" Даниила Уткина, высказался о будущем своего клиента.
Фото: Артем Гусев / "Чемпионат"