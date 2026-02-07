Глушаков оценил выбор капитана в "Локомотиве"

Нормально оценю такой выбор капитана, потому что Антон - опытный футболист.Поиграл за сборную России, выиграл юношеский чемпионат Европы, был капитаном. Также он был капитаном в "Сьоне", - передаёт слова экс-игрока "Локомотива" Metaratings.
Ранее капитанскую повязку в "Локомотиве" носил Дмитрий Баринов, однако этой зимой полузащитник перешёл в ЦСКА. Сейчас команда Михаила Галактионова занимает третье место в таблице РПЛ. Ближайший матч железнодорожники проведут 28 февраля - на домашней арене против "Пари НН".