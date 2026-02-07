Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
11:00
ТорпедоНе начат
Спартак
16:00
Далянь ИнбоНе начат
Ростов
16:00
Циндао Вест КостНе начат
Нижний Новгород
17:00
ЕнисейНе начат

Глушаков оценил выбор капитана в "Локомотиве"

Денис Глушаков высказался о выборе нового капитана "Локомотива", которым стал вратарь Антон Митрюшкин.
Фото: ФК "Локомотив"
Экс-футболист железнодорожников отметил, что решение выглядит оправданным с учётом опыта голкипера и его лидерского бэкграунда.

Нормально оценю такой выбор капитана, потому что Антон - опытный футболист.
Поиграл за сборную России, выиграл юношеский чемпионат Европы, был капитаном. Также он был капитаном в "Сьоне", - передаёт слова экс-игрока "Локомотива" Metaratings.

Ранее капитанскую повязку в "Локомотиве" носил Дмитрий Баринов, однако этой зимой полузащитник перешёл в ЦСКА. Сейчас команда Михаила Галактионова занимает третье место в таблице РПЛ. Ближайший матч железнодорожники проведут 28 февраля - на домашней арене против "Пари НН".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится