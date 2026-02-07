Шалимов объяснил разгромное поражение "Зенита" в матче с "Краснодаром"

Никто не ожидал такого результата.Два гола были забиты после замен, когда у "Краснодара" вышли молодые ребята, а у "Зенита" играла основа. Защитники сейчас переваривают тренировочные нагрузки - это и тяжесть в ногах, и в голове, - передаёт слова Шалимова "Матч ТВ".
Напомним, встреча прошла 6 февраля и завершилась со счётом 3:0 в пользу южан.
В чемпионате России "быки" лидируют с 40 очками в активе. "Зенит" же идёт на второй позиции, набрав в 18 поединках 39 очков. Возобновление турнира запланировано на конец февраля. Краснодарская команда в 19-м туре сыграет с "Ростовом", а "Зенит" - против "Балтики".