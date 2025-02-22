- "Зенит", несмотря на большие траты, сумел выйти в плюс по деньгам. Значит, трансферная работа проведена успешно?
- Конечно. Если клуб выходит в плюс – значит, его финансово-экономическая деятельность должна быть признана удачной. Другое дело, как это скажется на результатах. Если их не будет – то и удовлетворения от работы тоже не будет.
В зимнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрел бразильского нападающего Луиса Энрике, сербского полузащитника Сашу Зделара, а также арендовал сербского защитника Огнена Мимовича. По данным интернет-портала Transfermarkt, сине-бело-голубые зимой всего потратили 34,3 млн евро.
В то же время они заработали 36 млн евро, продав бразильского полузащитника Клаудиньо, бразильского вингера Артура и французского нападающего Вильсона Изидора.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Билялетдинов: "Зенит" провёл трансферную работу зимой успешно
Бывший главный тренер казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился своим мнением о работе петербургского "Зенита" на трансферном рынке зимой 2025 года.
Фото: ФК "Зенит"