"Помешает сто процентов. У команды неглубокая скамейка. Возможно, они повторят путь "Локомотива", когда плеяда молодых футболистов вдруг заиграла на высоком уровне. Ну и, как я всегда говорил, недостаточная конкуренция лучше, чем избыточная, потому что больше доверия своим игрокам. Это тоже хорошо. Можно найти дополнительные ресурсы у себя", - приводит слова Билялетдинова "Евро-Футбол.Ру".
После 18-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги футбольный клуб "Краснодар", имея в своем активе 39 очков, занимает первое место в турнирной таблице, опережая петербургский "Зенит" по дополнительному показателю - результату личной встречи двух команд.
1 марта в рамках 19-го тура чемпионата России по футболу "Краснодар" на своём поле встретится с самарскими "Крыльями Советов". Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
Билялетдинов: отсутствие новичков помешает "Краснодару" в борьбе за золото РПЛ - сто процентов
Бывший главный тренер казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов рассказал, помешает ли "Краснодару" отсутствие новичков в борьбе за золото чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"