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Мостовой: в одно время Галицкий кричал: "Все свои воспитанники!", а сейчас один русский играет - вратарь

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о большом количестве легионеров в составе команд-лидеров Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"
"Уже давно говорю на эту тему. Берешь 4 первые команды из турнирной таблицы: в одной — 15 иностранцев, во второй — 13, в третьей — 14, а в четвертой — 12. А клубы кричат: "Надо своим доверять и воспитывать их". Тогда не говорите про это. Это как в одно время про это Галицкий кричал: "Все свои воспитанники!". Сейчас смотришь, один русский играет — вратарь", - приводит слова Мостового "СЭ".

В текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге действует следующий лимит на легионеров: клуб может включить в заявку не более 14 иностранных футболистов, а выпустить на поле в официальном матче - не более 8 иностранных футболистов одновременно.

После 18-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги "Краснодар", набрав 39 очков, возглавляет турнирную таблицу, опережая петербургский "Зенит" за счёт дополнительного показателя - результата личной встречи двух команд (в 10-м туре РПЛ "быки" одержали победу со счётом 2:0).

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