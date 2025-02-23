"Для "Спартака" счастье, что с Иличем не получилось! Ещё неизвестно, кому повезло, что Саласар сорвался. До зимнего перерыва спартаковцы и так были в хорошей форме, для них проблема, что была пауза. Уверен, если бы не пауза, "Спартак" был бы на первом месте. Понятно, что "Зенит" укрепился сейчас, чтобы стать чемпионом в свой столетний юбилей", - поделился Селюк.
По итогам первых 18 туров чемпионата России московский "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 37-ю очками. У "Зенита", который занимает вторую строчку, 39 очков. Столько же - у "Краснодара", опережающего сине-бело-голубых по дополнительным показателям.
В зимнее трансферное окно "Спартак" был близок к подписанию полузащитника "Торино" и сборной Сербии Ивана Илича, однако, трансфер не состоялся. Полузащитника португальской "Браги" Родриго Саласара связывали с возможным переходом и в "Спартак", и в "Зенит", но "Брага" не смогла получить финансовых гарантий ни от одного клуба.
Источник: Legalbet
Селюк: для "Спартака" счастье, что с Иличем не получилось. Ещё неизвестно, кому повезло, что Саласар сорвался
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о противостоянии "Спартака" и "Зенита" в РПЛ и о работе клубов на трансферном рынке.
Фото: официальный сайт "Спартака"