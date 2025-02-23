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"Чемпионат": клуб из Саудовской Аравии предложил "Зениту" 16-20 млн евро за защитника

Санкт-петербургский "Зенит" может заработать 20 миллионов евро на продаже своего футболиста в Саудовскую Аравию.
Фото: официальный сайт "Зенита"
Клуб Саудовской Про-Лиги сделал "Зениту" предложение о покупке бразильского центрального защитника Роберта Ренана. Как сообщает "Чемпионат", предложение составляет 16-20 миллионов евро. С сентября прошлого года Ренан выступает за клуб "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии на правах аренды.

Напомним, Роберт Ренан перебрался в "Зенит" из "Коринтианса" в январе 2023 года на правах свободного агента. Вторую часть прошлого сезона защитник провел в аренде в "Интернасьонале". Контракт Ренана с "Зенитом" рассчитан до лета 2028 года.

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