Клуб Саудовской Про-Лиги сделал "Зениту" предложение о покупке бразильского центрального защитника Роберта Ренана. Как сообщает "Чемпионат", предложение составляет 16-20 миллионов евро. С сентября прошлого года Ренан выступает за клуб "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии на правах аренды.
Напомним, Роберт Ренан перебрался в "Зенит" из "Коринтианса" в январе 2023 года на правах свободного агента. Вторую часть прошлого сезона защитник провел в аренде в "Интернасьонале". Контракт Ренана с "Зенитом" рассчитан до лета 2028 года.
"Чемпионат": клуб из Саудовской Аравии предложил "Зениту" 16-20 млн евро за защитника
Санкт-петербургский "Зенит" может заработать 20 миллионов евро на продаже своего футболиста в Саудовскую Аравию.
Фото: официальный сайт "Зенита"