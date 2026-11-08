«Ростов» остановил «Зенит». Южане дважды отыгрались в Санкт-Петербурге

Матч с «Зенитом» должен был стать хорошим тестом для «Ростова». Ранее ростовчане в РПЛ разгромили махачкалинское «Динамо» (3:0) и обыграли «Локомотив» (2:0).
На этот раз сохранить свои ворота в неприкосновенности «Ростову» не удалось. Зато южане выдали впечатляющий двойной камбэк, дважды отыгравшись по ходу матча.
У «Зенита» в стартовом составе бросилось в глаза нахождение Соболева. В сборную России его не вызвали «по состоянию здоровья». И, похоже, это совершенно не мешает нападающему выходить в старте «Зенита».
А началось всё с того, что Соболев едва не заработал пенальти. Мяч попал Кучаеву в руку, когда футболист «Ростова» боролся с форвардом соперника. «Зенит» бьёт рекорды по 11-метровым, но в этот раз арбитры не стали наказывать южан пенальти.
Вскоре уже «Ростов» требовал назначить пенальти после падения Олусегуна в чужой штрафной. Но и здесь судья отказался указать на точку.
«Ростов» действовал довольно смело, но забил «Зенит». На 15-й минуте Глушенков сделал подачу со штрафного к линии вратарской, а Дуглас Сантос отправил мяч в сетку. Рикошет после удара головой не оставил шансов вратарю южан.
Забитый мяч явно положительно повлиял на питерцев. «Зенит» владел инициативой, а «Ростов» никак не мог завести мяч в чужую штрафную. А первый опасный момент у ворот хозяев возник лишь на 30-й минуте, когда Олусегун пробил с дистанции, но чуть-чуть не попал в девятку. Затем хороший шанс уже возник у Мелёхина, но Москвичёв выиграл эту дуэль.
Первый тайм по счёту остался за «Зенитом». И казалось, что питерцы во втором не только удержат преимущество, но и увеличат его. Впрочем, вторая половина встречи получилась для хозяев непростой. Уже в начале тайма гости забили с помощью курьёзного автогола. Олусегун на фланге сумел накрутить Мантуана и прострелил во вратарскую. Москвичёв отбил мяч, но попал в Андраде. Колумбиец в итоге в не самой сложной ситуации затолкал мяч в собственные ворота.
«Зенит» на столь неожиданное развитие событий ответил вторым голом. Луис Энрике забил красивейший мяч. После передачи от Карпукаса бразилец пальнул в верхний угол с дистанции. Мяч от штанги влетел в ворота.
В концовке Семак попытался максимально укрепить фланг Мантуана, на котором «Ростов» уж слишком хозяйничал. В итоге туда отправили Андраде, но и тот действовал не лучшим образом. Во время последней десятиминутки колумбиец не смог остановить Роналдо, а затем упустил и Ланговича, который прострелил на Комарова. Полузащитник «Ростова» отправил мяч в цель. Игроки «Зенита» окружили судью и требовали зафиксировать фол, якобы Роналдо сыграл рукой, но Станислав Матвеев из Троицка не дрогнул.
В концовке «Зенит» попытался устроить штурм, но времени на третий гол уже не хватило. В результате питерцы прервали свою шестиматчевую победную серию и лишились статуса единоличного лидера. Теперь «Зенит» опережает «Динамо» лишь по дополнительным показателям. «Ростов» же с помощью этой ничьей упрочил позиции на шестом месте. Южане не проигрывают уже в пяти последних матчах в РПЛ.