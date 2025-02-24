"Уверен, что его игра улучшится. Александр - футболист высокого класса. То, что он показал в первой части, сильно ниже его возможностей. Я уверен, что он прибавит", - цитирует Геркуса "СЭ".
В августе прошлого года 27-летний нападающий Александр Соболев перешел из столичного "Спартака" в "Зенит". За время, проведенное в новой команде, он принял участие в 16 матчах чемпионата и Кубка России, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
В ближайшую субботу, 1 марта, сине-бело-голубые примут на своем поле московский ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ. Первый для команд матч весенней части сезона пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по местному времени.
Геркус: то, что Соболев показал в первой части сезона, сильно ниже его возможностей. Уверен, что он прибавит
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус выразил уверенность, что весной нападающий "Зенита" Александра Соболева улучшит свою игру.
Фото: ФК "Зенит"