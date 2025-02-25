«Почему не получился трансфер в «Спартак»? Ну, это надо у «Спартака» спросить. По моей, так скажем, информации, практически всё было на 99% договорено. Также опять тянулось-тянулось, за неделю до конца окна нам было сказано, что «Спартак» молча вышел из переговоров. Видимо передумали. Я разговаривал с Амаралом потом, и он мне сказал, что сейчас взяли паузу, потому что заиграл Умяров и что, может быть, раскачает этот переход как-то, как они вместе будут, непонятно», — сообщил Банатин на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
20 февраля стало известно, что полузащитник «Ростова» Глебов перешёл в «Динамо» за 8 миллионов евро. В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги Глебов провёл 30 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Текущая рыночная стоимость 25-летнего игрока составляет 8 миллионов евро.
Сейчас Амарал больше не является спортивным директором «Спартака». Эту должность занял испанский специалист Франсис Кахигао.
Агент Глебова — о сорванном переходе в "Спартак": всё было на 99% договорено
Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Данила Глебова, рассказал, что его клиент был близок к переходу в «Спартак» прошлым летом, когда ещё выступал за «Ростов».
Фото: ФК "Ростов"