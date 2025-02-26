«Решение по продлению контракта с Миралемом Пьяничем будет принято ближе к итогам сезона. На сборах все было замечательно, посмотрим, что будет в сезоне», — отметил Бабаев TACC.
Напомним, что Миралем Пьянич присоединился к ЦСКА в сентябре 2024 года на правах свободного агента. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона с возможностью продления на один год.
В текущем сезоне Пьянич принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость боснийского полузащитника составляет 2,5 миллиона евро.
Стало известно, когда ЦСКА решит вопрос с продлением контракта Пьянича
Московский ЦСКА определится с продлением соглашения с боснийским полузащитником Миралемом Пьяничем ближе к завершению сезона.
Фото: ФК ЦСКА