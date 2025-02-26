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Кирилл Новиков оценил перспективы "Динамо" в чемпионкой гонке РПЛ

Бывший главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков оценил перспективы бело-голубых в чемпионкой гонке Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Перспективы отличные, чтобы побороться и за первое место. Команда неплохо укрепилась. Остались проблемы в центре обороны – на этои? позиции не хватает качественных игроков, в остальном "Динамо" может конкурировать с другими в борьбе за высокие места", - приводит слова Новикова Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" в 18 матчах набрало 35 очков, с которыми команда расположилась на четвертом месте в турнирной таблице. Отставание бело-голубых от первого места составляет 4 очка, а от третьего места - 2 очка.

В 19-м туре РПЛ подопечные Марцела Лички 2 марта на выезде сыграют против "Ростова". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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