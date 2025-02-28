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Помазун: сейчас Саша Максименко — первый номер "Спартака", я это понимаю

Голкипер "Спартака" Илья Помазун рассказал о конкуренции с Александром Максименко.
Фото: ФК "Спартак"
"Конечно, хотелось бы выйти на поле весной. Но всё будет зависеть от тренировок и решений штаба. Сейчас Саша Максименко — первый номер, я это понимаю. Мы все друг друга поддерживаем. Моё дело — полностью выкладываться. Я всегда готов сыграть", - цитирует Помазуна "Чемпионат".

Илья Помазун перешел в московский "Спартак" из ЦСКА в зимнее трансферное окно за 1,2 миллионов евро и заключил контракт до лета 2027 года. Ранее голкипер был отстранен от работы с основной командой "армейцев" из-за того, что в интервью допустил свой переход в "Спартак". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 1,2 миллионов евро.

На счету Александра Максименко в текущем сезоне 18 матчей за московский "Спартак" во всех турнирах, голкипер пропустил 14 мячей и сохранил ворота "сухими" в 11-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего вратаря в 4 миллиона евро, контракт вратаря с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

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