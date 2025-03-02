- У некоторых, кто выходил в составе "Зенита", нет тех качеств, которые бы позволили добиться результата. Не было Вендела и Энрике. Кассьерра не в лучших кондициях, не знаю почему. Это бросилось в глаза. Соболев никакой. И все.
"Зенит" и ЦСКА сыграли вничью в матче 19-го тура российской Премьер-лиги. Матч в Санкт-Петербурге проходил в субботу, 1 марта, и закончился со счетом 0:0.
По итогам тура сине-бело-голубые набрали 40 очков и остались на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. Следующим соперником петербургской команды станет воронежский "Факел".
Источник: "СЭ"
Быстров - о ничьей в матче "Зенит" - "ЦСКА": Кассьерра не в лучших кондициях, Соболев никакой
Бывший игрок сборной России Владимир Быстров поделился мыслями о матче 19-го тура РПЛ между "Зенитом" и ЦСКА (0:0).
Фото: ФК "Зенит"