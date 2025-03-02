«Жалко, что он покинул команду. Минус один бразилец в «Зените». У нас не было никаких специальных церемоний прощания с ним. Мы просто пожелали друг другу удачи», — цитирует Педро Metaratings.
28 февраля футбольный клуб «Зенит» объявил о расторжении контракта с 29-летним бразильским защитником.
В текущем сезоне Родригао принял участие в семи матчах во всех турнирах и отметился одним забитым голом. По оценкам портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 3,5 миллиона евро. Его контракт с «Зенитом» был рассчитан до конца текущего сезона.
Педро — о уходе Родригао из "Зенита": минус один бразилец в клубе
Нападающий «Зенита» Педро признался, что с сожалением воспринял уход защитника Родригао, с которым провел в команде несколько сезонов.
Фото: ФК "Зенит"