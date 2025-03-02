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"Замечательный игрок". Боярский оценил рекорд Дзюбы

Народный артист России Михаил Боярский высказался о достижении нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, который догнал Александра Кержакова в списке лучших российских бомбардиров.
Фото: ФК "Акрон"
«Артем — замечательный игрок, он достоин всяческих поощрений, рекордов. Это не умаляет достоинства Кержакова. Они такие мастера, что их достижения вызывают восторг у поклонников», — цитирует Боярского «СЭ».

Дзюба и Кержаков также входят в число лучших бомбардиров в истории сборной России, забив по 30 голов.

Оба игрока играли за петербургский «Зенит», а Михаил Боярский является преданным поклонником этой команды.

9 марта Дзюба может сыграть в матче против «Крыльев Советов», где у него есть шанс обойти Кержакова в списке лучших российских бомбардиров.

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