«Артем — замечательный игрок, он достоин всяческих поощрений, рекордов. Это не умаляет достоинства Кержакова. Они такие мастера, что их достижения вызывают восторг у поклонников», — цитирует Боярского «СЭ».
Дзюба и Кержаков также входят в число лучших бомбардиров в истории сборной России, забив по 30 голов.
Оба игрока играли за петербургский «Зенит», а Михаил Боярский является преданным поклонником этой команды.
9 марта Дзюба может сыграть в матче против «Крыльев Советов», где у него есть шанс обойти Кержакова в списке лучших российских бомбардиров.
"Замечательный игрок". Боярский оценил рекорд Дзюбы
Народный артист России Михаил Боярский высказался о достижении нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, который догнал Александра Кержакова в списке лучших российских бомбардиров.
Фото: ФК "Акрон"